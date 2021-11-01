Состояние богатейших людей России увеличилось на $65,6 млрд

Совокупное состояние самых богатых людей России увеличилось с начала года на $65,63 млрд, а больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых у российских бизнесменов есть доли. Для ряда компаний расчет производится исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинг BBI представлены имена 500 богатейших людей мира. В него попали 27 россиян.

Так, на первом месте в рейтинге богатейших людей России оказался Леонид Михельсон, разбогатевший с начала года на $8,58 млрд, до $33,3 млрд. Также заметно разбогател совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, он заработал $7,25 млрд и увеличил свой капитал до $24,5 млрд. При этом он занимает пятую строчку рейтинга.

На второй позиции оказался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,76 млрд до $28,8 млрд.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на $4,7 млрд, до $28,6 млрд.

В десятку вошли совладелец «Новатэка» и «Сибуры» Геннадий Тимченко (+$6,67 млрд, до $23,3 млрд), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»; +$644 млн, до $21,8 млрд), Роман Абрамович (Evraz; +$440 млн, до $18,9 млрд), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (+$2,42 млрд, до $18,5 млрд) и бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (+$194 млн, до $18,3 млрд).

В августе сообщалось, что в рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина.