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Банки России пересматривают условия ипотечных программ из-за повышения ключевой ставки

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Depositphotos

Российские банки приступили к пересмотру условий ипотечных программ после повышения Центральным банком России ключевой ставки до 7,5%. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что обслуживание кредитов подорожало в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября текущего года планируют «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс».

Так, ставки в «МТС банке» вырастут на 0,6 п. п. 29 октября минимальная ставка по ипотеке на новостройки равнялась 8,05% годовых, а по кредиту на покупку готового жилья — 8,25%, следует из данных регулятора.

Как сообщил заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов, ставки в организации к середине ноября увеличат на 0,5 п. п. Изменения не затронут программа с государственной поддержкой. В настоящее время квартиры в новостройке и жилье на вторичном рынке предлагается приобрести под 9,59% годовых.

В Россельхозбанке с 27 октября ставки по ипотечным продуктам увеличились с 7,5 до 7,95%, следом на 0,5 п. п. условия изменил Металлинвестбанк, где ставка достигла 10,79%.

22 октября ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 75 б. п. до 7,5% годовых — рекордного уровня с конца июля 2019 г. Подобное решение регулятор принял на фоне продолжающегося ускорения инфляции, которая к 18 октября достигла 7,78% в годовом выражении.

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