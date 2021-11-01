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Власти Москвы заявили, что дефицит трудовых ресурсов на стройках достиг 40%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы составил примерно 40%, не хватает 80 тыс. человек. Об этом рассказал он в интервью РБК.

Он отметил, что многие работавшие на стройках города мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Если раньше мигранты в основном прибывали из Узбекистана, то теперь это граждане Узбекистана и Киргизии.

«Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше рабочих, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, это бы увеличило темпы строительства в два раза.

По словам заммэра, в настоящее время в столице идет эксперимент по работе в таком формате. Так, на нескольких объектах плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что одним фактором, влияющим на дефицит трудовых ресурсов, является естественное старение населения.

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