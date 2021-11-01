В России предложено ужесточить наказание за неоплату электроэнергии

Некоммерческое партнерство «Совета рынка» направило в Минэнерго РФ инициативу по ужесточению наказания за неоплату счетов на электроэнергию. Об этом рассказал «Известиям» глава организации Максим Быстров.

По мнению экспертов «Совета рынка», нужно удвоить штрафы для юрлиц со 100–200 тыс. до 200–400 тыс. рублей и ужесточить наказание за повторные нарушения. Предлагается ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.

Предложения касаются санкций для «неотключаемых» потребителей, то есть тех, кому энергосбытовые компании не могут не предоставлять свои услуги. Это предприятия ЖКХ и другие объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее. В Минэнерго подтвердили, что изучат предложения, так как выступают за обеспечение своевременной оплаты потребленных ресурсов.

Но более непростая ситуация сейчас сложилась в Европе. Правительство Франции объявило о замораживании стоимости газа на внутреннем рынке и выплатах социальных субсидий. Власти же Великобритании озаботились поднятием верхней планки потолка цен на топливо, чтобы хоть как-то компенсировать растущие затраты сбытовых компаний, приводящие к массовым банкротствам. В то же время более бедные страны Восточной Европы все чаще говорят о необходимости прямых дотаций для снижения тарифов на электроэнергию.