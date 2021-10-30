Правительство одобрило субсидии бизнесу, банкам и НКО в связи с нерабочими днями

Правительство РФ распорядилось предоставить субсидии социально ориентированным НКО, малому и среднему бизнесу по причине нерабочих дней. Соответствующие решения опубликованы на сайте кабмина.

Размер выплаты будет рассчитан исходя из одного МРОТ на работника, их можно будет получить с 15 ноября. Предпринимателям необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Власти также одобрили компенсации банкам, которые поддерживают бизнес. Выплаты будут направлены на возмещение недополученных доходов по кредитам.

На поддержку смогут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, отели, заведения общепита и компании, организующие досуг. Главным условием предоставления кредита является сохранение численности сотрудников не менее 90%.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других.

Ранее опрос показал, что большинство россиян продолжат работать в нерабочие дни.