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Глава «Молдовагаза» рассказал, как прошли переговоры с «Газпромом»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Возглавляющий «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил в Facebook подробности переговоров с «Газпромом», результатом которых стало продление контракта на поставку российского газа в Молдавию на пять лет.

«Это были очень непростые переговоры. Но рад, что команда «Молдовагаза» лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Нам предстоит еще очень много работы! И как говорят газовики — продолжим работу», — написал Чебан.

Он выразил благодарность болгарскому министру инфраструктуры Андрею Спыну, который, по его словам, проявил на переговорах гибкость и принципиальность. Занятую Спыну позицию Чабан назвал «очень выверенной».

Ранее Спыну заявил, что долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет подвергнут аудиту в 2022 году.

До этого стало известно, что Молдавия согласилась заплатить «Газпрому» $700 млн за прошлые поставки.

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