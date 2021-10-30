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Экс-депутат Рады призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины

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Depositphotos

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Cегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе», — написал украинский политик.

Журавко полагает, что подобные меры повлияют и на граждан Украины, но сейчас гораздо важнее избавиться от политического руководства, которое за счет помощи будет и дальше «глумиться над своим народом и продолжать эту войну на Донбассе».

По словам экс-депутат Рады, РФ и Белоруссии необходимо перестать оглядываться на США и европейских политиков и действовать решительнее по отношению к украинским властям. Украине нужен лидер, но в нынешних реалиях его создать невозможно — только с помощью России и Белоруссии, подчеркнул Журавко.

Ранее экс-депутат Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и скончался из-за русского языка. Политик указала, что литератор является очень трагической личностью в украинской культуре. Она отметила, что Гоголь «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», поскольку в его работах присутствовало противоречие между формой и содержанием.

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