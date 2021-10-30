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Немцы захотели исключить Польшу из Евросоюза

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о позиции Варшавы по штрафам, наложенным Европейским судом. Ранее министр юстиции Польши, генеральный прокурор Збигнев Зебро заявил, что Варшава не обязана платить штраф за «незаконные наказания».

27 октября Суд Евросоюза наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза. В самой Польше это решение назвали «узурпацией и шантажом».

Кроме того, тот же суд ранее оштрафовал Варшаву на полмиллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией.

Публикация Spiegel вызвала бурную реакцию у читателей издания. Одни предлагают увеличить штрафы против Польши, другие — вообще исключить страну из Евросоюза.

«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения — как некоторые уже упоминали здесь — кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него», — написал один из пользователей.

Другой читатель, что Польше попросту нет места в ЕС.

«Польше нет места в Евросоюзе - пора этой стране покинуть ЕС», — говорится в комментарии.

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