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Фитнес-индустрия попросила о послаблениях у Минфина России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть комплекс мер по выводу из кризиса фитнес-индустрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Силина предложила ввести мораторий на штрафы до 1 января 2023 года, отмену проверок, каникулы по страховым взносам и «остановить административное и уголовное преследование бизнеса за задержку выплаты заработной платы».

В обращении также сообщается о возможности внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-абонементы по аналогии с авиаотраслью, где покупатель может выбирать между дорогим билетом с возвратом и дешевым без возможности сдачи билета назад.

По ее словам, из-за новых ограничений и невозможности работы фитнес-клубов индустрия несет огромные убытки, а многие компании на грани банкротства. «Представители фитнес-отрасли уже сегодня получили 35% клиентских обращений за возвратами денежных средств», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Правительство выделит Минкультуры России деньги на поддержку государственных цирков в период пандемии.

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