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Россиянам рассказали, когда нужно начинать копить на пенсию

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков порекомендовал россиянам откладывать средства к пенсионному возрасту как можно раньше. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

По его словам, государство направляет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, но на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в РФ достигает 33% по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель может составлять 80% благодаря добровольным системам пенсионного накопления.

Поэтому откладывать на пенсию нужно с первого дохода. Эксперт пояснил, что в таком случае даже небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов.

Беляков отметил, что самый простой и самый эффективный способ для самостоятельного накопления на пенсию – через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поскольку с суммы взносов (с суммы не более 120 тысяч рублей в год) можно получить налоговый вычет 13%, а с самой суммы взносов фонды причислят инвестиционный доход.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов высказал мнение, что гражданам России на пенсии необходимо полагаться на сформированный в течение жизни капитал, а не только на государство.

До этого финансист Андрей Русецкий рассказал, как самому накопить на пенсию.

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