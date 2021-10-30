Стоимость газа для Молдавии может вырасти до $600 за тысячу кубометров

По новому контракту с компанией «Газпром» стоимость российского газа для Молдавии может составить $500-600 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в первом и четвертом квартале года Молдавия будет покупать 70% объемов газа с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночным ценам. Во втором и четвертом квартале республика будет закупать 30% топлива с привязкой к ценам на нефть, а 70% — по рыночной стоимости.

«C учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому» за предыдущие годы.

Вечером 29 октября министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что страна договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет. В переговорах участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.