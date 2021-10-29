В Британии разгорелся скандал из-за продажи нацистской формы в магазине костюмов

Магазин маскарадных костюмов в Херн-Бей, графство Кент, отказывается прекратить продажу оскорбительной нацистской формы, несмотря на то, что его владелец уже получил жалобы от местной еврейской общины. Об этом передает издание Metro.

Владелец магазина маскарадных костюмов пообещал продолжать продавать точные копии нацистской формы за £52,99. По его словам, данная форма – это лишь историческое представление и ничего больше.

Metro пишет, что многие представители еврейской общины оскорбились из-за продажи такого костюма.

«Переодевание в офицера гестапо со всеми вытекающими из этого последствиями, негативными коннотациями и трагической историей, стоящей за этим, показывает отсутствие рассудительности и чувствительности», — считает председатель местной синагоги Тим Спурриер.

Однако владелец магазина заявил, что у него не было намерения никого оскорбить, но выбросить одежду он не может.

«Я понимаю, что это расстроило определенную часть людей, но у меня есть много костюмов, которые могут не понравиться другим, например, некоторые люди не одобряют Деда Мороза. Поэтому грань того, кто и как может быть оскорблен сейчас очень расплывчата», — заключил владелец магазина.

Ранее сообщалось, что за две недели до Хэллоуина спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию у россиян вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.