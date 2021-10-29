Пять турецких сетей супермаркетов отштрафовали из-за «завышенных цен»

Пять ведущих сетей супермаркетов Турции и две компании-поставщики были отштрафованы на общую сумму в 2,6 млрд лир или более 270 млн долларов за «завышенные» цены. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Антимонопольный орган страны.

В частности, штраф был оформлен в отношении BİM Birleşik Mağazalar AŞ ($99 797 838), CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ ($14 839 517) Migros Ticaret AŞ ($53 920 309).

По информации турецкого телеканала, антимонопольное расследование уже проводилось в течении некоторого времени. В последние месяцы, после слов Эрдогана о том, что рынки «переворачиваются с ног на голову», когда товары оказываются сосредоточены в пяти супермаркетах, Министерство торговли направило инспекторов в упомянутые торговые сети.

Некоторые супермаркеты планируют обжаловать данное решение. Глава Ассоциации розничных торговцев Галип Айкач заявил, что торговые сети фактически становятся «козлами отпущения» из-за высокой инфляции в Турции.

21 октября курс турецкой лиры по отношению к доллару побил антирекорд. Стоимость американской валюты составляла 9,43 лиры.