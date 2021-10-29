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Госдеп: Россия не провоцировала газовый кризис в Европе

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J. Scott Applewhite/AP

Представитель государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что энергетический кризис в Европе не был спровоцирован Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — сказал Хохштейн на выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

При этом он обвинил Москву в бездействии. По его словам, Кремль не предпринял шагов, которые могли бы смягчить резкое подорожание газа на европейском рынке.

Ранее журнал The Economist опубликовал редакционную статью, в которой предложил европейским странам альтернативы российскому газу.

До этого председатель совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу на 55 млрд кубометров в год после запуска трубопровода «Северный поток – 2».

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