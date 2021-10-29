Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Животные на Кубе стали активнее заниматься сексом во время коронавируса 16:05
Грузовик столкнулся с поездом под Астраханью, водитель машины погиб 16:05
Солдатова о реванше России за Токио-2020: не хочется обсуждать Олимпиаду, надо... 16:04
Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м 16:03
Том Хэнкс снова устроил свадебную «фотобомбу» — на этот раз однополой паре 16:01
Россия досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике 15:59
Луговой хочет, чтобы в сериале про Литвиненко его сыграл Дэниел Крейг 15:57
В Госдуме заявили, что депутатский статус не спасет Рашкина от уголовного наказания 15:55
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к обычной жизни после нерабочих... 15:53
Хирург из США проспал операцию в машине, куда отошел на обед 15:51

Любовник обходился женщине в 2 млн рублей в месяц

close
100%
julie.withthebooty/TikTok

Жительница США выделяла по 2 млн рублей в месяц на содержание молодого любовника. Однако после его ошибки она стала платить ему гораздо меньше. Об этом сообщила сама женщина в видео, которое она выложила в Tik-Tok.

44-летняя Джули на 15 лет старше избранника. Женщина покупает ему все, что он пожелает, а он взамен делает все, о чем она попросит. Кроме удовлетворения всех ее желаний, женщина платит парню крупную сумму денег. Только с недавних пор она стала платить ему в два раза меньше, около $15 тыс. (чуть больше 1 млн рублей) за досадную ошибку: мужчина забыл почистить бассейн.

Джули считает, что мужчинам нравится встречаться с женщинами постарше, так как считают, что с ними гораздо спокойнее. Кроме того, она уверена, что любовник не бросит ее ради молодой девушки.

Ранее сообщалось, что американка, которая работает банкиром, занимается «нырянием в мусорные баки», чтобы сэкономить приличную сумму денег на еде и уже к 30 годам выйти на пенсию. По ее словам, американцы тратят «безумные деньги» на еду, но при этом зачастую выбрасывают продукты даже с не истекшим сроком годности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть