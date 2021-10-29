Любовник обходился женщине в 2 млн рублей в месяц

Жительница США выделяла по 2 млн рублей в месяц на содержание молодого любовника. Однако после его ошибки она стала платить ему гораздо меньше. Об этом сообщила сама женщина в видео, которое она выложила в Tik-Tok.

44-летняя Джули на 15 лет старше избранника. Женщина покупает ему все, что он пожелает, а он взамен делает все, о чем она попросит. Кроме удовлетворения всех ее желаний, женщина платит парню крупную сумму денег. Только с недавних пор она стала платить ему в два раза меньше, около $15 тыс. (чуть больше 1 млн рублей) за досадную ошибку: мужчина забыл почистить бассейн.

Джули считает, что мужчинам нравится встречаться с женщинами постарше, так как считают, что с ними гораздо спокойнее. Кроме того, она уверена, что любовник не бросит ее ради молодой девушки.

Ранее сообщалось, что американка, которая работает банкиром, занимается «нырянием в мусорные баки», чтобы сэкономить приличную сумму денег на еде и уже к 30 годам выйти на пенсию. По ее словам, американцы тратят «безумные деньги» на еду, но при этом зачастую выбрасывают продукты даже с не истекшим сроком годности.