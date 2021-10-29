На Украине рассказали, почему Киеву придется искать новых поставщиков газа

Учитывая «менталитет» России, поставки газа на Украину могут прекратиться в любой момент. Поэтому Киеву придется искать новые источники поставок газа в страну. Об этом информационному агентству УНИАН рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Эксперт отмечает, что Россия может прекратить поставки газа на Украину, не дожидаясь завершения контракта в 2024 году.

«Не имеет значения, откуда зайдет газ. Важно, чтобы у трейдеров был ресурс. Поставки газа – результат коммерческих договоренностей между субъектами, плюс технические соглашения между транспортными операторами», — сообщил Гончар.

По его словам, у Украины нет каких-то других выгодных соглашений, так как речь идет о спотовом рынке. Он меняется в зависимости от котировок. При этом направление поставки определяется в зависимости от логистического плеча и наличия свободных мощностей в трубе для той или иной сделки.

«Например, ранее был выгоден «газовый» бизнес с Венгрией. Но Россия переформатировала свои газовые отношения с этой страной. Будапешт получил предложение, от которого сложно отказаться», — заметил специалист.

При учете нынешней ситуации с дефицитом топлива в Европе, дело не в направлении закупки. «Просто есть сложности с самой закупкой — нельзя купить то, чего нет в достатке. У кого газ будет, там и купят», — заключил Гончар.

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