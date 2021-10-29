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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Молдавией

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами с ценами на газ между «Газпромом» и Молдавией.

«Пока де-факто не удалось договориться. Существуют задолженности перед «Газпромом». Серьезная, растущая. Существует вопрос нового контракта. Условия контракта должны быть согласованы. «Газпром» открыт для поиска взаимоприемлемых условий. Имидж «Газпрома» великолепен. Он точно выполняет все взятые на себя обязательства. «Газпром» не может прощать долги и отдавать газ бесплатно», — сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр республики Молдавия Наталья Гаврилица сообщила, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с «Газпромом» по цене на газ.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с российской компанией «Газпром» затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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