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Первая нитка «Северного потока — 2» готова к запуску

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Газпром «Северный поток - 2»

Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к запуску. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС.

По его словам, трубопровод может разнообразить маршруты поставок газа в Европу, а также сбалансировать спрос и предложение.

Ранее сообщалось, что российский газопровод «Северный поток – 2» готов поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа в год, что соответствует его проектной мощности.

Трубопровод недавно стал предметом споров в немецком бундестаге — представители трех одержавших победу на недавних парламентских выборах в Германии партий не сошлись во мнениях по нему.

Набравшая большинство голосов избирателей СДПГ выступает за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» и его введение в эксплуатацию. Партия «зеленых», наоборот, выступает категорически против этого. По словам ее лидера Анналены Бербок, данный проект является примером зависимости Германии от России, и Берлину следует от нее избавиться.

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