Белоруссия ввела временный запрет на вывоз кислорода

Белоруссия на полгода ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению, вне зависимости от страны их происхождения», — отмечается в документе.

Документом также вводится временный запрет на вывоз за пределы таможенной зоны ЕАЭС товаров, которые помещены под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. В эту категорию включен газообразный медицинский, газообразный технический, а также жидкий медицинский и жидкий технический кислород.

Под действие запрета не попадают товары для гуманитарной помощи, а также товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов после остановки своего производства.