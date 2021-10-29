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Депутат Рады Буймистер заявила, что Россия «убивает» энергетику Украины

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Reuters

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер в эфире «4 канала» рассказала, что «убивает» украинскую энергетическую систему.

Депутат назвала ситуацию в энергетике Украины катастрофической, а объяснила это провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий. «Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — заявила она.

По ее словам, украинские компании из-за этого недополучают средства на нормальное функционирование. Буймистер добавила, что Украину в энергосфере планомерно введут к зависимости от России и Белоруссии, которая плохо закончится.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

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