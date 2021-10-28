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Молдавия заключила контракт на закупку 1,5 млн кубометров газа у «Нафтогаза»

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Gleb Garanich/Reuters

Молдавия подписала контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа с компанией «Нафтогаз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства публичной собственности при кабмине республики.

«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», — указано в сообщении.

Решение о закупке топлива у украинской компании было принято с тем, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

23 октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Кишинев попросил у Киева предоставить Молдавии 15 млн кубометров газа.

Ранее Молдавия договорилась о закупке газа у польской компании PGNiG. Молдавская госкомпания Energocom подписала контракт на пробную поставку 1 млн кубометров голубого топлива.

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