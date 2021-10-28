Глава Trafigura отметил критическое значение проекта «Восток Ойл» для будущего мировой энергетики

Главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр заявил, что инвестиции, осуществляемые «Роснефтью», имеют колоссальное значение.

«Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит нам обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы», — отмечает он.

Вейр подчеркнул, что рост цен на энергоносители, такие как нефть и газ, заметен во всем мире.

«Сегодня цена на газ находится на рекордно высоком уровне: рост с начала года составил почти 300%. Аналогичная ситуация складывается и на других рынках, где стоимость сырьевых товаров бьет рекорды. В целом, это было ожидаемо, поскольку в настоящее время идет процесс быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что влечет за собой повышенный спрос на все естественные природные ресурсы. », — уточнил он.

Помимо повышенного спроса он выделяет и другие факторы, ответственные за глобальное повышение цен. «Это хроническое недоинвестирование ключевых отраслей. К сожалению, это долгосрочная тенденция. Мы видим, что инвестиции сворачиваются, не смотря на повышение спроса. Ситуация характерна не только для нефтегазовой отрасли. Если мы посмотрим на металлы, то и здесь есть пробел. Например, по кобальту разрыв между объемом добычи и спросом составляет минимум 15%», — считает Вейр.

«Что сдерживает инвестиции? С одной стороны, инвестиции, безусловно, требуют повышенной финансовой дисциплины, требуют возврата на вложенный капитал, но многое также зависит и от регулировочной среды. И здесь мы отмечаем сильное давление на инвесторов с целью сокращения финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива», — продолжил он.

Кроме того, глава Trafigura напомнил, что при спросе на энергию есть всеобщее стремление перейти на надежные и чистые решения. Однако для удовлетворения повышенного спроса, инвестиции необходимы во все виды энергии, как в возобновляемые, так и в традиционные, подчеркнул он.

«Мы должны найти способ, который позволит нам, ответственным производителям, обеспечить стабильность поставок энергоносителей. Потому что без этого мы рискуем утратить текущий экологический и социальный статус. И в этом вопросе ключевую роль играет правительство. Следует увеличить регуляторную надежность и степень уверенности, а также обеспечить долгосрочную фискальную стабильность и обеспечить возможность инвестиций в инфраструктуру. Все это ответственность правительства. Переход к другим видам энергопоставок требует взаимодействия правительства и частного сектора. И надо продумать, каким именно образом следует правильно двигаться к цели нулевого уровня выбросов до 2050 года», — заключил Джереми Вейр.