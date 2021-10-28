«Газпром» поставил в Европу дополнительные 11 млрд кубов газа в 2021 году

«Газпром» выполняет все свои долгосрочные контракты и поставил в Европу дополнительные 11 млрд кубометров газа в 2021 году. Об этом в ходе Евразийского экономического форума заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, сообщает РИА «Новости».

«Газпром» обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа», — сказал он.

Ранее глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ.

До этого заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс сообщил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в страны Европейского союза. По его словам, у Европы нет причины считать, что Москва оказывает давление на газовый рынок и манипулирует им.