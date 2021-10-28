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Тинькофф планирует выпустить дополнительные акции для мотивации персонала

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Группа Тинькофф рассматривает возможность ежегодно выпускать до 1,5% новых акций на дополнительную мотивацию ключевых сотрудников. На годовом собрании 19 ноября будет обсуждаться вопрос о передаче полномочий совету директоров Группы по увеличению акционерного капитала Группы и выпуску дополнительных акций.

На данный момент капитализация группы Тинькофф оценивается в $21 млрд. 1,5% составят бюджет на мотивацию сотрудников свыше $300 млн. Учитывая, что котировки Тинькофф за последний год выросли почти в три раза, каждый год выделяемая на мотивацию персонала сумма будет увеличиваться в несколько раз.

«В случае одобрения акционерами группа сможет ежегодно выпускать для этих целей новые акции в объеме до 1,5% ежегодно. Это позволит группе нарастить активность в привлечении лучших tech-талантов, удерживать и мотивировать ключевых сотрудников, которые внесли значительный вклад в построение одной из лучших финтех-компаний мира», — отметил СЕО Группы Тинькофф Оливер Хьюз.

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