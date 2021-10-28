Шредер указал на непонимание европейскими политиками причин энергетического кризиса

В рамках Евразийского экономического форума в Вероне бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что многие европейские политики не понимают или не хотят понять истинные причины текущего энергетического кризиса.

«Мировая энергетическая отрасль переживает энергетический кризис, для которого характерна нехватка сырья и высокие цены на энергоносители. Многие политики, участники рынка и СМИ не понимают или не хотят понять причины этого кризиса. Им кажется достаточным обвинять Россию в этой ситуации», — отметил он.

По его словам, если сравнить эту ситуацию с предыдущим периодом, когда спрос вырос на всех европейских рынках (речь идет о 2020 годе — Прим. «Газеты.Ru»), то ключевым фактором тогда было восстановление экономики после Covid, после приостанавливания производства, когда поставки газа значительно сократились.

«Из-за довольно теплой зимы запасы хранилищ использовались дольше прошлой зимой. Таким образом, дополнительные поставки в газовые хранилища не были сделаны. Летом это привело к росту цен, и соответственно росту спроса», — сказал Шредер.

Он напомнил, что 80% газа Европа импортирует по трубопроводам, 20% приходится на СПГ. Главными поставщиками трубопроводного газа в Европу выступают Россия и Норвегия, ключевым поставщиком СПГ являются США.

«Сокращение этих поставок открывает возможности для импорта дополнительных объемов СПГ. Однако, если мы говорим о газе из США, который предлагается как дешевая альтернатива трубопроводным поставкам, то мы видим, что этот газ не поступает на европейский рынок. Он поставлялся по более высоким ценам в Китай и другие Азиатские страны», — рассказал Шредер.

Председатель совета директоров «Роснефти» отметил, что Азия сейчас переживает экономический бум, что повышается спрос на газ со стороны компаний. Он назвал это основным фактором, который лежит в основе повышения цен на газ мире.

«Учитывая эти факты, возникает вопрос: почему мы виним только Россию в этом глобальном энергетическом кризисе? Нет ли здесь признаков конкуренции между США и Россией? Конечно есть», — добавил он.

Резюмируя, бывший канцлер заявил, что международная энергетическая безопасность зависит от развития экономических связей и обеспечивается долгосрочными контрактными обязательствами. По его словам, нужно сосредоточить внимание на диалоге, поскольку и страны экспортеры, и страны импортеры энергоносителей зависят друг от друга.