Молдавия обратилась к Германии за помощью с поставками газа

Власти Молдавии обратились за помощью к Германии на фоне газового кризиса в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

По данным издания президент Молдавии Майя Санду в конце сентября попросила о поддержке своего коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Позднее главы государств пообщались на тему газа еще раз.

В МИД Германии заявили, что правительство страны «на всех уровнях находится в контакте с Молдавией касательно кратко- и среднесрочных возможностей оказания поддержки» по вопросу поставок топлива.

Молдавия при этом уже купила 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol, а также договорилась о закупке газа у польской компании PGNiG.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. О результатах разговора пока неизвестно, но предыдущие двухдневные переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

В этих условиях подписание нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдавию после этой даты.