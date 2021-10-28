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Американский бизнесмен, уволенный за то, что он белый мужчина, отсудил $10 млн

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Joshua Roberts/Reuters

Американский бизнесмен отсудил $10 млн за то, что его уволили с руководящего поста, потому что он белый и мужчина. Об этом пишет NBC News.

Дэвид Дюваль из Мичигана подал в суд на компанию Novant Health, Inc. в 2019 году после того, как в 2018-м был уволен с должности старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям. В своем иске мужчина указал, что увольнение произошло без причины, в рамках преднамеренной кампании по продвижению «разнообразия в руководящих рядах», то есть по цвету кожи и полу.

Как передает NBS News, сама компания отвергла все обвинения в свой адрес и заявила, что мужчина был уволен за ненадлежащую работу и передачу важнейших обязанностей подчиненным.

«Мы крайне разочарованы приговором, так как считаем, что он не подтверждается доказательствами, представленными на суде, в том числе нашей причиной увольнения», — рассказал представитель фирмы.

Дюваль сообщил в суде, что на его место взяли сразу двух женщин: белую и темнокожую.

В итоге суд присяжных решил, что раса или пол Дюваля стали основным фактором для увольнения.

Ранее калифорниец Мауро Рестрепо подал в суд на гадалку, которая сообщила ему, что если он не заплатит $5100 за ритуал по снятию порчи, его жизнь и жизнь его близких будет в опасности, а брак распадется.

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