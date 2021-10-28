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«Роснефть» заключила несколько соглашений на Евразийском экономическом форуме

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В рамках ХIV Евразийского экономического форума в г. Верона НК «Роснефть» заключила несколько договоренностей.

«Роснефть» и Maire Tecnimont заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса Гидрокрекинга ВГО» на производственной площадке Рязанской НПК.

Проект включает в себя выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

Комплекс гидрокрекинга ВГО позволит РНПК повысить маржинальность переработки за счет конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты Класса 5 (бензин, керосин, дизельное топливо).

В проекте используются современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системой управления.

Также ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие НК «Роснефть») и ООО «Арктик Катеринг Сервис» (дочернее предприятие CIS GROUP) заключили договор на оказание социально-бытового обслуживания вахтовых городков.

Договор предусматривает организацию общественного питания и проживания вахтового персонала, а также комплексное сервисное обслуживание объектов социально-бытового назначения на месторождениях, находящиеся на территории деятельности «РН-Юганскнефтегаз».

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