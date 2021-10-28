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Представители туриндустрии прокомментировали повышение цен на авиабилеты в нерабочие дни

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Global Look Press

Цены на авиабилеты в заграничные страны на нерабочие дни выросли на 5-10%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей туриндустрии.

Ранее в СМИ распространилась информация, что авиабилеты за рубеж в нерабочую неделю подорожали и достигли 300-450 тыс. рублей.

По данным РГ, улететь в Египет прямым рейсом 29 октября можно примерно за 40 тыс. рублей в одну сторону, а в турецкую Анталию — за 13 тыс. рублей.

«Видим повышенный интерес к путешествиям в Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану и другие страны. Но говорить об ажиотаже не приходится, спрос вполне соответствует уровню октября», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

После объявления периода с 28 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями количество бронирований туров в Египет увеличилось на 60%, на Мальдивы и в Турцию — в два раза, также стало больше бронирований по другим направлениям, рассказали представители туриндустрии.

Отмечается, что россияне стали также скупать билеты в Грецию, Таиланд и Венгрию.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали популярные направления отдыха россиян будущей зимой.

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