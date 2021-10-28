Стал известен размер госдолга российских регионов

Замминистра финансов РФ Леонид Горнин назвал сумму государственного долга российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что госдолг субъектов России составляет 2,6 трлн рублей. Как указал замглавы Минфина, это порядка 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов.

Также он отметил, что такой показатель указывает на то, что госдолг находится на безопасном уровне.

«Например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 миллиарда рублей, или на 18 процентов», — сказал Горнин.

Он продолжил, что в данный момент у двух регионов есть государственный долг, который превышает 100%. По его словам, ситуация в данных регионах регулируется, руководство проводит «ответственную долговую политику» для уменьшения объема госдолга.

Горнин добавил, что прирост уровня доходов фиксируется у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года.

Ранее Счетная палата России сообщила, что госдолг страны по итогам первой половины текущего года превысил 20 трлн рублей.