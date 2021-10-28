Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн 06:20
Небольшой дождь и до +10°С ожидается в Москве 06:19
Гинцбург: комбинация «Спутника V» и назальной вакцины может быть на 100%... 05:56
Пострадавший из-за сексуального насилия хоккеист раскрыл свою личность 05:47
Исследование: девочкам с невнимательностью оказалось труднее учиться, чем мальчикам 05:45
Посол Украины призвал ФРГ после слов о дроне Bayraktar поставить Россию на место 05:36
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за футболиста... 05:34
Хоккеист «Чикаго» отреагировал на уход генменеджера, который может быть... 05:21
Врач Фомин заявил, что россиян убивает «вторая пандемия» 05:14
«Вашингтон» проиграл «Детройту», несмотря на голы Овечкина и... 05:11

Стал известен размер госдолга российских регионов

close
100%
Depositphotos

Замминистра финансов РФ Леонид Горнин назвал сумму государственного долга российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что госдолг субъектов России составляет 2,6 трлн рублей. Как указал замглавы Минфина, это порядка 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов.

Также он отметил, что такой показатель указывает на то, что госдолг находится на безопасном уровне.

«Например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 миллиарда рублей, или на 18 процентов», — сказал Горнин.

Он продолжил, что в данный момент у двух регионов есть государственный долг, который превышает 100%. По его словам, ситуация в данных регионах регулируется, руководство проводит «ответственную долговую политику» для уменьшения объема госдолга.

Горнин добавил, что прирост уровня доходов фиксируется у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года.

Ранее Счетная палата России сообщила, что госдолг страны по итогам первой половины текущего года превысил 20 трлн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях