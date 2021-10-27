Норвежская компания решила помочь Европе в условиях энергокризиса

Норвежская международная энергетическая компания Equinor поможет европейским странам справиться с энергокризисом. Крупнейший конкурент «Газпрома» собирается увеличивать поставки газа на европейский рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

«Норвежский энергетический гигант решил остановить закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря. Вместо этого освободившийся объем будет направлен на экспорт», — сообщил генеральный директор Equinor Андерс Опедал.

По его словам, норвежская компания может стать надежным поставщиком газа на европейском и британском рынках при нынешних высоких ценах. Освободившийся газ должен обеспечить дополнительный объем в размере 8 млн кубометров в день.

Несмотря на то, что данная прибавка в глобальных поставках не самая большая, Европе нужен будет каждый кубометр, так как нынешнее положение дел с энергией в ЕС достаточно тяжелое.

На сегодняшний день запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне, а поставок «Газпрома» недостаточно, учитывая растущие запросы со стороны Азии, которая испытывает высокую потребность в сжиженном природном газе (СПГ), заключил Опедал.

Ранее глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ.