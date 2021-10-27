Украина предложила Европе помощь в борьбе с энергокризисом

Украина предлагает Евросоюзу использовать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) в качестве хранилищ для стратегических запасов топлива. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома на своей странице в Facebook.

«Оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы», — отметил Перелома.

По его словам, чтобы чувствовать себя в энергетической безопасности во время пиковых периодов потребления, европейские страны должны иметь в запасе не менее 30% газа от годового уровня. Однако не все страны имеют необходимые мощности по хранению.

В этом случае страны Европы могут зарезервировать в украинских ПГХ до 10 млрд кубометров газа. Кроме того, «Укртрансгаз» готов предоставить свои хранилища для сжиженного природного газа (СПГ). В результате все это может сыграть на усиление энергобезопасности в европейском регионе, считает Перелома.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что для модернизации газотранспортной системы Украины власти выделят до конца 2021 года $227 млн. В сумме десятилетний план развития ГТС рассчитан на $1,5 млрд.