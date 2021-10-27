Евгений Пригожин написал заявление на Любовь Соболь

Российский бизнесмен, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин подал в полицию заявление на Любовь Соболь за клевету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В заявлении указано, что бывший юрист »Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России)» в одном из роликов на YouTube якобы сообщает ложь о предпринимателе, а также приводит информацию, порочащую его честь и подрывающую репутацию.

Полиция начала доследственную проверку.

В октябре прошлого года Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и его стороннице Любови Соболь после заявлений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы.

Пригожин потребовал опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

В дальнейшем сообщалось, что Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации.