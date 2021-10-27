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Песков уточнил, могут ли быть политические моменты в ситуации с газом в Молдавии

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов, может ли ситуация с тем, что «Газпром» и Молдавия не могут договориться о поставках газа в республику, иметь политическую подоплеку.

«Нет. Политических моментов нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры, есть предложение скидки, политизации нет и быть не может», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

Политолог, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал кризисную ситуацию с поставкой газа в Молдавию, у которой возникли споры с «Газпромом», на фоне которых она закупила пробные 1 млн куб. м газа у Польши.

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