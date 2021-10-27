FT: «Газпром» предложил Молдавии новую газовую сделку в обмен на ослабление связей с Европой

«Газпром» предложил Молдавии новую, более выгодную газовую сделку в обмен на выход из зоны свободной торговли со странами Европейского союза и присоединению к Таможенному союзу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров.

Согласно информации источника FT, «Газпром» предлагает снизить цену на газ, поставляемый в Молдавию, если власти страны внесут поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС, а также отложат выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности прокомментировал ситуацию с газом в Молдавии.

В Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.