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Крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней после введения QR-кодов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Отели и гостиницы в Крыму отменили до 20% броней на номера после того, как в регионе были введены ограничения на заселение клиентов только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту, сообщает «Интерфакс».

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», — рассказала гендиректор расположенного в Феодосии курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина.

Падение доходов она оценивает в 50-80%, наиболее пострадавшие предприятия — общепит, концертные кассы, магазины сувениров и спа-центры.

«Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу», — рассказал гендиректор комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Ранее в России захотели разрешить ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодом.

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