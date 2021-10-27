Bloomberg: Россия готова снизить цены на газ для Европы на 60%

Россия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, может снизить цены на топливо для европейского региона на 60% в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с энергетической политикой РФ.

По словам одного из источников агентства, Москва хочет, чтобы газ в Европе стоил около $300-400 за одну тысячу кубометров, что поможет России сохранить контроль над энергетическим рынком континента несмотря на то, что такие страны, как Великобритания и Польша, переходят на более чистые источники энергии. Другой источник назвал ценник в $200-400.

В последний раз Россия продавала газ в страны Европы по таким ценам в 2013 году. Сейчас стоимость одной тысячи кубометров газа на Лондонской бирже превышает $1100.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон в ходе экстренной встречи министров энергетики государств Евросоюза заявила, что ответ ЕС на энергетический кризис будет, однако меры по борьбе с высокими биржевыми топливными ценами заработают лишь через несколько лет.

По мнению экспертов, грядущая европейская реформа, подразумевающая совместные закупки топлива и контроль над газовыми запасами, обрушит весь рыночный механизм, который выстраивался в последние годы. Сбить высокие цены мог бы запуск «Северного потока — 2». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».