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Количество убыточных компаний в России с начала пандемии увеличилось почти на 60%

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Количество убыточных компаний в России с начала пандемии увеличилось на 59%, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион Финансы».

Сильнее всех от последствий пандемии коронавируса пострадали гостиничный и ресторанный бизнес, а также общепит, сфера культуры и строительный бизнес. Под выборку попали юридические лица, которые в 2019 и 2020 году предоставили отчетность в ФНС, при этом исследователи изучили финансовую отчетность 134 000 компаний, представляющих малый и средний бизнес.

В 2019 году о нулевой прибыли или убытках отчитались 15 400 компаний, а в 2020 число таких компаний увеличилось до 24 500. При этом 18% компаний закрыли год без прибыли.

Малый бизнес пострадал сильнее, чем средние предприятия — рост в 61% против 40% числа компаний, которые завершили год без прибыли или с убытками. Лидерами по числу убыточных предприятий стали Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Белгородская область.

Ранее власти Москвы пообещали ресторанному бизнесу поддержку на фоне нерабочих дней.

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