В Алтайском крае повысят плату за капремонт

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы за капремонт на 2022 год, пишет altapress. ru. Будет прорабатываться дифференцированный подход в этом вопросе.

Томенко указал на сложные условия прошлого года, которые негативно сказались на ряде отраслей экономики малого предпринимательства. Губернатор отметид, что размер платы на 2021 год был оставлен на уровне прошлого года. «Но за ним следуют определенные последствия, которые в конечном итоге отражаются на состоянии жилого фонда многоквартирных домов. Частить с такими решениями нельзя», — заявил глава региона.

Глава Минстроя Алтая Иван Гилев указал, что капитального ремонта требуют 8495 многоквартирных домов. По его словам, объем работ оценивается на уровне 2 млрд рублей в год, тогда как ежегодно собственники квартир оплачивают лишь порядка 1 млрд рублей. Таким образом плату за капремонт в крае повысят.

Ранее федеральный Минстрой подготовил стратегию, в которой прописано создание региональных операторов по управлению многоквартирными домами. Им могут передать право выбирать УК за жильцов. Большинство экспертов считают, что государство хочет создать по аналогу с программой капремонта «общий котел» для покрытия ущерба коммунальных аварий, а финансово это ляжет на плечи собственников. Сторонники предложения напомнили об эффективности столичного ГБУ «Жилищник».