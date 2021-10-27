Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего 05:30
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед 05:24
Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса 05:12
В США умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал 05:02
Гол и передача Сергачева принесли «Тампе» победу... 05:00
Президента Бразилии Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений 04:55
Экс-игрок сборной Украины — о переезде в Россию: я не тот, кто... 04:51

В Алтайском крае повысят плату за капремонт

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы за капремонт на 2022 год, пишет altapress. ru. Будет прорабатываться дифференцированный подход в этом вопросе.

Томенко указал на сложные условия прошлого года, которые негативно сказались на ряде отраслей экономики малого предпринимательства. Губернатор отметид, что размер платы на 2021 год был оставлен на уровне прошлого года. «Но за ним следуют определенные последствия, которые в конечном итоге отражаются на состоянии жилого фонда многоквартирных домов. Частить с такими решениями нельзя», — заявил глава региона.

Глава Минстроя Алтая Иван Гилев указал, что капитального ремонта требуют 8495 многоквартирных домов. По его словам, объем работ оценивается на уровне 2 млрд рублей в год, тогда как ежегодно собственники квартир оплачивают лишь порядка 1 млрд рублей. Таким образом плату за капремонт в крае повысят.

Ранее федеральный Минстрой подготовил стратегию, в которой прописано создание региональных операторов по управлению многоквартирными домами. Им могут передать право выбирать УК за жильцов. Большинство экспертов считают, что государство хочет создать по аналогу с программой капремонта «общий котел» для покрытия ущерба коммунальных аварий, а финансово это ляжет на плечи собственников. Сторонники предложения напомнили об эффективности столичного ГБУ «Жилищник».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях