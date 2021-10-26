Аналитик прокомментировал рекордный рост акций «Роснефти»

Российский политолог, публицист и аналитик Леонид Крутаков объяснил финансовые успехи нефтяной компании «Роснефть» на мировом рынке.

Капитализация НК «Роснефть» впервые с 2011 года превысила 100 млрд долларов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Также акции компании достигли нового исторического максимума — на Московской бирже ценные бумаги выросли до 665,7 рублей за штуку.

«Важно понимать, что капитализация и оценка рынка – это оценка перспектив развития компаний. Наличие долгосрочных программ «Роснефти» является сильнейшим фактором инвестиционной привлекательности компании.

«Восток Ойл» с его возможностью поставок углеводородов на мировой рынок делают преимущества проекта колоссальными. Низкосернистая нефть с минимальным углеродным следом привлекает инвесторов. Здесь играет роль и Лодочное месторождение, которое недавно дало первую фонтанирующую скважину с безводной нефтью высокого качества. Очевидно, что это приведет к переоценке запасов «Восток Ойла» в сторону их роста», — отметил эксперт.

Крутаков отметил, что высокая дивидендная доходность также играет роль в финансовой привлекательности «Роснефти».

«По данным J.P. Morgan, дивидендная доходность «Роснефти» к концу 2021 года составит 9-12%. Это гибкость в управлении добычи, которую продемонстрировала компания», — заявил Крутаков.

Аналитик подчеркнул, что ключевым фактором успеха «Роснефти» являются перспективы развития.

«Проект «Восток Ойл» создает зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как будет развиваться компания в дальнейшем», — заключил эксперт.

Ранее в 2021 году аналитики Bank of America выпустили отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). «Роснефть» стала единственной в списке из компаний энергетического сектора.