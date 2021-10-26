Женщина-инвалид занялась секс-бизнесом ради новой кухни

Женщина-инвалид из Великобритании стала секс-работником, чтобы накопить на новую кухню более £35 тыс. Об этом пишет издание The Sun.

Франческа, которая живет на северо-востоке Англии и страдает от хронического артрита, уже более 20 лет хочет поменять старую кухню, на которой неудобно готовить, но никак не может накопить денег. Для того чтобы собрать необходимую сумму на гарнитур мечты, женщина решила пойти по необычному пути и погрузилась в секс-бизнес.

Франческа решила, что если она будет заниматься эротическими разговорами по телефону, то мечта о новой кухне станет реальностью. И, после прохождения своеобразного голосового «секс теста», начала работать, получая около £50 за несколько часов пикантных разговоров.

Однако из-за мук совести британка быстро призналась мужу, что занимается «интимными разговорами» за деньги. Супруг не сильно расстроился и даже дал советы по поводу того, что хотят услышать мужчины.

Франческа призналась, что обрела уверенность и теперь будет работать еще усерднее, чтобы доказать всем, что сможет заработать на кухню мечты.

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