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Деньги за рубеж можно будет перечислять по номеру телефона

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Depositphotos

Кредитные организации собираются упростить денежные переводы за рубеж. Пока речь идет о странах СНГ, пишут «Известия».

В октябре текущего года такую функцию внедрили в «Тинькофф». В следующем году аналогичные возможности собираются предоставить кредитные организации: «Юнистрим», МКБ и «Дом.рф». Об этом изданию сообщили их представители.

В «Тинькофф» указали, что перечисления по номеру телефона в страны СНГ пока можно осуществить только в рублях. Лимит за одну операцию — 150 тыс. рублей, а в месяц — не более 1,5 млн., комиссия — 1,5% от суммы перечислений, но минимум 30 рублей. Через «Тинькофф» деньги можно отправить в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Другие российские банки осуществляют подобные переводы также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан и Молдавию.

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