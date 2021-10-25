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В Раде заявили, что украинским гражданам не угнаться за тарифами на коммуналку

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, что соотечественники платят за коммуналку больше, чем год назад и их долги продолжают расти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, украинцы уже не в состоянии угнаться за растущими тарифами на ЖКХ. Бойко добавил, что сумма начисленной оплаты за коммунальные услуги в августе была на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом по сравнению с августом 2019-го наблюдается рост на 134%.

«Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами», — подчеркнул политик.

Бойко отметил, что проект бюджета консервирует «энергетическую бедность» населения, которая будет сохраняться не только на фоне запланированного правительством снижения объемов субсидий из-за рекордных цен на газ, а также и крайне низкой энергоэффективности.

«Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась», — сказал депутат Верховной рады.

Его фракция, по словам народного избранника, готова предложить конкретные шаги, помогающие спасти от катастрофы сектор ЖКХ. Эти решения также вытащат людей из долговой ямы, заметил Бойко.

Ранее на Украине назвали опасную для экономики страны стоимость газа.

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