Молдавия хочет провести независимый аудит долгов страны по поставкам «Газпрома»

Переговоры с «Газпромом» проходят сложно, и необходимо провести аудит долгов по поставкам газа. Об этом во время пресс-конференции рассказал молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

Министр объяснил, что с 1994 года Молдавия накапливала коммерческий долг перед «Газпромом». Страна готова обсудить задолженности, следующий раунд переговоров пройдет 27 октября.

«Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств. Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с «Газпромом» в интересах граждан страны», — объяснил вице-премьер Молдавии.

Молдавская сторона, несмотря на сложность переговоров, планирует подписать долгосрочный контракт с «Газпромом», подытожил Спыну.

Стало известно, что Молдавия готовится к продолжению переговоров с «Газпромом» касательно поставок газа. Обсуждения пройдут в Санкт-Петербурге, где Спыну встретится с главой компании Алексеем Миллером.

Ранее в Молдавии призвали жителей к экономии из-за ситуации с газом. Оператором, который будет ответственным за управление в «режиме тревоги», назначили компанию «Молдоватрансгаз».

Также в Кремле заявили, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу.