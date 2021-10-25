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Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике

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По словам исполнительного директора Twitter Джека Дорси, гиперинфляция представляет угрозу мировой экономике. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Гиперинфляция изменит все. Она уже это делает», — написал Дорси в своем аккаунте в Twitter.

Слова бизнесмена вызвали активную дискуссию у пользователей, многие из которых были не согласны с позицией Дорси.

«Это произойдет вскоре в США, а после — во всем мире», — поделился своими опасениями в комментариях основатель технологической компании.

Издание отмечает, что опасения основателя Twitter могут иметь под собой основания. Так, председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что в ведомстве гораздо более обеспокоены высокой инфляцией, нежели раньше, а также, что, вероятно, высокие уровни долларовой инфляции могут наблюдаться и в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Джек Дорси продал первый в истории социальной сети твит за $2,9 млн в виде невзаимозаменяемого токена.

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