Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике

По словам исполнительного директора Twitter Джека Дорси, гиперинфляция представляет угрозу мировой экономике. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Гиперинфляция изменит все. Она уже это делает», — написал Дорси в своем аккаунте в Twitter.
Слова бизнесмена вызвали активную дискуссию у пользователей, многие из которых были не согласны с позицией Дорси.
«Это произойдет вскоре в США, а после — во всем мире», — поделился своими опасениями в комментариях основатель технологической компании.
Издание отмечает, что опасения основателя Twitter могут иметь под собой основания. Так, председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что в ведомстве гораздо более обеспокоены высокой инфляцией, нежели раньше, а также, что, вероятно, высокие уровни долларовой инфляции могут наблюдаться и в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Джек Дорси продал первый в истории социальной сети твит за $2,9 млн в виде невзаимозаменяемого токена.