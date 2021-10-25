В России спрос на курьеров за год вырос более чем в пять раз

За три недели октября спрос на курьеров повысился на 10% относительно сентября, а относительно октября прошлого года увеличился более чем в пять раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза», — следует из данных исследования. В Москве за год вакансий для курьеров стало больше в 5,1 раза, а в Санкт-Петербурге — в 4,8 раза.

За три недели октября спрос на курьеров больше всего вырос в Уфе, Перми, Воронеже и Волгограде, отмечают аналитики.

Специалисты также проанализировали рост курьерских зарплат. В Москве средняя зарплата пешего курьера на полный день — 55 тыс. руб. в месяц, за год она выросла на 37,5%, для водителя-курьера — 85 тыс. руб., что демонстрирует рост на 30,8%. Максимальные зарплаты московских курьеров — 90 тыс. и 150 тыс. руб. в зависимости от наличия автомобиля.

В Петербурге пеший курьер в среднем получает 45 тыс. руб., курьер на авто — 70 тыс. Максимальные зарплаты — 75 тыс. и 120 тыс. руб. соответственно.

Ранее стало известно, что зарплата курьеров выросла до 200 тыс. руб. из-за их дефицита. Сейчас больше всего дефицит испытывают компании по доставке еды и продуктов, но к «Черной пятнице», которая стартует в России 25 ноября, проблемы с сотрудниками могут испытать и маркетплейсы, предупреждают специалисты.