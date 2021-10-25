Банкир Поляков дал советы по инвестициям

Необходим диверсифицированный подход к сохранению и умножению сбережений в современных условиях непредсказуемости финансовых рынков, так считает глава Росбанка Илья Поляков. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, в последние кварталы финансовые рынки демонстрируют непредсказуемое движение. Эксперт считает, что для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов.

Поляков рассказал о распространенной точке зрения, что в пик повышения ключевой ставки нужно «ловить более высокие ставки по депозитам». При этом мировые акции показывают отличную восстановительную динамику, но бытует мнение, что она излишне оптимистична.

Эксперт также советует обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG, то есть принципы устойчивого развития.

Многие зарубежные инвесторы выбирают компании, ориентированные на этот тренд, но таких массовых продуктов на рынке пока нет. В той же России только началась их разработка, добавил Поляков.