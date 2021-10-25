Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Судане арестованы министры, военные перекрыли въезды в столицу 06:03
Москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру 06:01
В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом 05:43
Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 в его... 05:38
Под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире... 05:37
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал команду середняком 05:36
Пластический хирург Гавашели рассказала о пагубном влиянии молока на внешность 05:17
Экс-министр Огрызко рассказал о планах США вытолкнуть Россию на обочину мировой... 05:14
Уткин подшутил над «Спартаком» после разгрома от «Зенита» 05:12
В ХМАО ликвидировано открытое горение на мебельном складе 04:52

Банкир Поляков дал советы по инвестициям

close
100%
Depositphotos

Необходим диверсифицированный подход к сохранению и умножению сбережений в современных условиях непредсказуемости финансовых рынков, так считает глава Росбанка Илья Поляков. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, в последние кварталы финансовые рынки демонстрируют непредсказуемое движение. Эксперт считает, что для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов.

Поляков рассказал о распространенной точке зрения, что в пик повышения ключевой ставки нужно «ловить более высокие ставки по депозитам». При этом мировые акции показывают отличную восстановительную динамику, но бытует мнение, что она излишне оптимистична.

Эксперт также советует обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG, то есть принципы устойчивого развития.

Многие зарубежные инвесторы выбирают компании, ориентированные на этот тренд, но таких массовых продуктов на рынке пока нет. В той же России только началась их разработка, добавил Поляков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях