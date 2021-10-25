Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям

Рейтинг российских регионов по науке и технологиям возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Последние места в рейтинге — у Ингушетии, Ненецкого автономного округа и Хакасии.

Как говорится в материале, исследования, применение высоких технологий и внедрение инноваций являются важнейшими факторами экономического развития. Это обеспечивает не только рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям.

Для развития высоких технологий должен быть спрос на инновации, который, по мнению экспертов, сейчас сложно назвать высоким в стране. Доля организаций, которые относятся к инновационно-активным (имевшие затраты на инновационную деятельность, выполнявшие научные исследования и разработки, производившие инновационную продукцию) в 2020 году составила 10,8%, об этом свидетельствуют данные Росстата. В развитых странах мира это показатель превышает 50%.

Ранее действительный государственный советник 3 класса Максим Ксензов рассказал о том, почему патентное ведомство должно стать площадкой апробации новой модели государственных услуг.