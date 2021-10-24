Экс-премьер Молдавии рассказал о структуре долга за газ перед Россией

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что большая часть долга Молдавии за газ перед «Газпромом» ($394 млн) была накоплена с 2011 по 2015 годы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, долг составляет $444,1 млн. При этом в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. $39,3 млн долга образовались в 2006-2007 годах, еще $10,7 — в сентябре 2021-го.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в ситуации с поставками газа в Молдавию нет никакой политики, компания не может работать в убыток. Представитель компании подчеркнул, что Молдавия «сама провоцирует кризис», и они не могут допустить потерь налоговых выплат в бюджет России.

Куприянов отметил, что появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги за поставленный газ, вызывают непонимание.

Компания остановит поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга. По словам Куприянова, молдавская сторона задолжала $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.