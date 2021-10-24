Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ХМАО загорелся мебельный склад 22:30
Глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы... 22:25
В «Спартаке» прокомментировали возможное увольнение Витории 22:20
Медведчук назвал восстановление отношений с Россией главной задачей Украины... 22:16
Жительница Москвы опубликовала фото путешествующего на метро кота 22:09
Baijiahao: Япония уйдет под воду в случае ядерного удара со стороны России 21:54
Гладилин обвинил Виторию в поражении «Спартака» от «Зенита» 21:45
Гладилин: матч «Зенит» — «Спартак» стал избиением одной команды другой 21:42
Губерниев: слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да! 21:40
Ольга Кормухина раскрыла причины давней ссоры с Аллой Пугачевой 21:30

Экс-премьер Молдавии рассказал о структуре долга за газ перед Россией

close
100%
Reuters

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что большая часть долга Молдавии за газ перед «Газпромом» ($394 млн) была накоплена с 2011 по 2015 годы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, долг составляет $444,1 млн. При этом в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. $39,3 млн долга образовались в 2006-2007 годах, еще $10,7 — в сентябре 2021-го.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в ситуации с поставками газа в Молдавию нет никакой политики, компания не может работать в убыток. Представитель компании подчеркнул, что Молдавия «сама провоцирует кризис», и они не могут допустить потерь налоговых выплат в бюджет России.

Куприянов отметил, что появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги за поставленный газ, вызывают непонимание.

Компания остановит поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга. По словам Куприянова, молдавская сторона задолжала $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях