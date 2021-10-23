Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автовладельцам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре 08:36
«Эдмонтон» нанес поражение «Вегасу» и одержал пятую победу подряд в НХЛ 08:31
Доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства 08:22
Родители убитой Болдуином кинооператора потребовали наказать виновных 08:19
Гол Гурьянова принес «Далласу» победу в овертайме... 08:19
Эксперты рассказали, как часто россияне не возвращают кредиты 08:04
В Якутске китайский бизнесмен подарил уборщице норковую шубу 08:04
Даниелян ошибся на всех прыжковых элементах в короткой программе на этапе... 07:50
Экс-министр Червоненко заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса 07:48
В Приамурье грузовик столкнулся с поездом, есть погибшие 07:44

Россотрудничество предложило оплачивать счета за газ для Вечного огня в Молдавии

close
100%
MDAarmy/Facebook

Россотрудничество предложило властям Молдавии взять на себя оплату счетов за газ для Вечного огня в Кишиневе. Об этом сообщил глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма <...> хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня», — написал он.

Примаков также выразил благодарность тем гражданам республики, которые пришли к памятнику, чтобы он продолжал гореть.

Ранее в Министерстве обороны Республики Молдова заявили, что в Кишиневе пришлось погасить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность». Это случилось из-за кризиса в энергетической сфере, который зарегистрировали в республике.

В ведомстве уточнили, что факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал «Вечность» с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа «для экономии топлива».

Спустя несколько часов к мемориалу прибыли инженеры «Кишинэу-газа», которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях