Россотрудничество предложило оплачивать счета за газ для Вечного огня в Молдавии

Россотрудничество предложило властям Молдавии взять на себя оплату счетов за газ для Вечного огня в Кишиневе. Об этом сообщил глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма <...> хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня», — написал он.

Примаков также выразил благодарность тем гражданам республики, которые пришли к памятнику, чтобы он продолжал гореть.

Ранее в Министерстве обороны Республики Молдова заявили, что в Кишиневе пришлось погасить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность». Это случилось из-за кризиса в энергетической сфере, который зарегистрировали в республике.

В ведомстве уточнили, что факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал «Вечность» с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа «для экономии топлива».

Спустя несколько часов к мемориалу прибыли инженеры «Кишинэу-газа», которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.